Ece Çeşmioğlu bakıcı rolüyle Yuvamdaki Düşman’da!

Genç Oyuncu Ece Çeşmioğlu yakında Show TV’de başlayacak olan Yuvamdaki Düşman dizisinde bakıcı rolünü canlandırmaya hazırlanıyor. Yapımcılığını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman'da Ece Çeşmioğlu, kaybettiklerini kazanmak için Çifthanlı ailesine bakıcı olarak giren Ceren karakterine hayat veriyor.

Yuvamdaki Düşman'da Ceren karakteri attığı her adımda izleyicilerin tüylerini ürpertecek. Huzur dolu bir ev içinde tatlı gülümsemesiyle herkesin sevgisini kazanmayı başaran genç bir kadının içinde gizlice büyüttüğü fırtınayla etrafında yaratacağı yıkıcı hasara sadece izleyiciler şahit olacak. Bugüne kadar kendi çabasıyla kazandıklarının kasıtlı olarak elinden alındığına kendini inandırmış olan Ceren, kaybettiklerini geri kazanmak için gözlerini tamamen karartacak. Ustaca manipülasyon taktikleriyle attığı her adımda ekran başındakilerin gerilimini arttıracak. İzleyiciler Ceren'in hep bir sonraki hamlesini merak edecek. Yuvamdaki Düşman psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekranlara sıra dışı bir soluk getirecek.

Genç ve güzel bir kadın olan, kendini sevdirmeyi bilen Ceren şeytani zekasıyla insanları etkileme gücüne sahiptir. Kaybettiklerini kazanmak için hayatına giren insanları gözünü kırpmadan harcamaya hazır olan Ceren özünde bencil, kıskanç ve hırslı biri olsa da taktığı maskeyle herkes tarafından neşeli ve yardımsever olarak bilinir. Gözlem yeteneğiyle insanların zayıf yönlerini fark eden, bunu kullanarak insanları kendine bağlayan Ceren, Çifthanlılar ailesinin ortasına yuva kurmuş bir yılan gibi adım adım planını uygulayacaktır. Soğukkanlı tavrıyla çevresindeki herkesi birbirine düşürüp, Yasemin’in yerine geçmek için elinden geleni yapmaya kararlı olan Ceren, bu uğurda sergilediği davranışlarla izleyenleri gerilim ve entrika dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Başrollerinde Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin ve Aslı Tandoğan’ın yer aldığı Yuvamdaki Düşman’da ayrıca Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk’ün sürpriz isimler olarak yer aldığı Yuvamdaki Düşman’da çocukluğundan beri özendiği, hayallerini kurduğu ve uğruna her şeyi göze aldığı hayata ulaşmaya bir adım kala tüm elde ettiklerini kaybeden genç bir kadının ve bu kadının hayatını yeniden kurmak için gözünü diktiği varlıklı ve mutlu bir ailenin hikayesi anlatılıyor. Genç kadın yeni bebek sahibi olmuş bu aileye bakıcı olarak girip gizli planını uygulamaya koyunca neler olacak?

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