Ece Çeşmioğlu, bu akşam SHOW TV'de yayınlanmaya başlayacak Yuvamddaki Düşman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Ece Çeşmioğlu, dizide canlandırdığı Ceren karakteriyle ekranlarda fırtınalar estireceğe benziyor. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ceren karakterinin özellikleri neler? İşte detaylar...

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

1990 yılında İstanbul’da doğan Ece Çeşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okudu. 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, fakat asıl olarak 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. Daha sonrasında, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat veriyor.

Ece Çeşmioğlu’nun Oynadığı Diziler

Yuvamdaki Düşman / Ceren / 2018

Yüz Yüze / Zeynep / 2017

Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Atike Sultan / 2016

Kalbim Yangın Yeri / Sevda Günsoy / 2016

Yaz'ın Öyküsü / Yaz / 2015

Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ayça / 2012 - 2013

Firar / Bahar / 2011 - 2012

Eyvah Halam / Asya / 2008

İki Aile / Ceren Karaman / 2006 - 2008

Gümüş / Hilal / 2005

Nehir / 2005

Çocuğun Var Derdin Var / 2004

Çocuklar Duymasın / 2002

Ece Çeşmioğlunun Oynadığı Filmler

Başlangıç / 2011

Ev / 2009

Kuş / 2015

YUVAMDAKİ DÜŞMAN CEREN KİMDİR?

Yirmi yedi yaşında, oldukça güzel bir kadındır. Her zaman dış görünümüne, kıyafetlerine dikkat eder. Fakir bir ailede doğup büyümüş, hırslarıyla o aileden kurtulmuş, geçmişini silmek için ismini bile değiştirmiştir. Ruh sağlığı küçük yaşlarda bozulmuş ve ilerlemiştir. Çok zekidir. Bencil ve hırslıdır, istediğini elde etmek için göze alamayacağı şey yoktur! En büyük hayali kaybettiklerini geri almaktır.

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