Ece Çeşmioğlu, bu akşam SHOW TV'de yayınlanmaya başlayacak Yuvamddaki Düşman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Ece Çeşmioğlu, dizide canlandırdığı Ceren karakteriyle ekranlarda fırtınalar estireceğe benziyor. Peki Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ceren karakterinin özellikleri neler? İşte detaylar...
ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?
1990 yılında İstanbul’da doğan Ece Çeşmioğlu, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünde okudu. 2002 yılında “Çocuklar Duymasın” dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, fakat asıl olarak 2006 yılında “İki Aile” dizisindeki Ceren rolüyle tanındı. Daha sonrasında, “Firar”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “Yazın Öyküsü”, “Kalbim Yangın Yeri” ve “Muhteşem Yüzyıl Kösem” dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında “Yüz Yüze” dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, son olarak “Yuvamdaki Düşman” dizisinde Ceren karakterine hayat veriyor.
Ece Çeşmioğlu’nun Oynadığı Diziler
Yuvamdaki Düşman / Ceren / 2018
Yüz Yüze / Zeynep / 2017
Muhteşem Yüzyıl: Kösem / Atike Sultan / 2016
Kalbim Yangın Yeri / Sevda Günsoy / 2016
Yaz'ın Öyküsü / Yaz / 2015
Öyle Bir Geçer Zaman ki / Ayça / 2012 - 2013
Firar / Bahar / 2011 - 2012
Eyvah Halam / Asya / 2008
İki Aile / Ceren Karaman / 2006 - 2008
Gümüş / Hilal / 2005
Nehir / 2005
Çocuğun Var Derdin Var / 2004
Çocuklar Duymasın / 2002
Ece Çeşmioğlunun Oynadığı Filmler
Başlangıç / 2011
Ev / 2009
Kuş / 2015
YUVAMDAKİ DÜŞMAN CEREN KİMDİR?
Yirmi yedi yaşında, oldukça güzel bir kadındır. Her zaman dış görünümüne, kıyafetlerine dikkat eder. Fakir bir ailede doğup büyümüş, hırslarıyla o aileden kurtulmuş, geçmişini silmek için ismini bile değiştirmiştir. Ruh sağlığı küçük yaşlarda bozulmuş ve ilerlemiştir. Çok zekidir. Bencil ve hırslıdır, istediğini elde etmek için göze alamayacağı şey yoktur! En büyük hayali kaybettiklerini geri almaktır.
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