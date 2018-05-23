Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girmişti. Ece Erken çiftin evini ziyaret etti ve sosyal medya hesabından, "Yeni evlileri mekanlarında ziyarete geldik maşallah yemekler şahaneydi" diyerek paylaşımda bulundu.



Alişan da aynı fotoğrafı paylaşarak, "Ayağınıza sağlık. Eymen sen nasıl bir çocuksun ya maşallah. Hediyen için teşekkürler canım... Bakıp bakıp duygulanıyorum" notunu düştü.

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