Cadde’nin haberine göre, yalnız başına seyahate giden Erken, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.



İşadamı Nazım Torbaoğlu’ndan geçtiğimiz günlerde ayrılan sunucu, “Tatile mi gidiyorsunuz?” sorusuna, “Aldım başımı çok uzaklara gidiyorum” diye yanıt verdi.

Ece Erken