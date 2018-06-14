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Çekimlerden bir kare paylaşan ünlü sunucu, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Geçen senelerde TRT 1’de yaptığım programda baş bağlama tekniklerini benim üzerimde göstermiştik hatırlarsanız. Şimdi de arkadaşımın markası eşarplara bayıldım ve fotoğraf çekildim, bizle de paylaşayım istedim. Kumaş ve renklere bayıldım. Arkadaşım için mankenlik yaptım” notunu yazdı.