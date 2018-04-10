Serkan Uçar’la 2015 yılında boşandıktan sonra özel hayatıyla pek de fazla gündeme gelmeyen Ece Erken’in adı, geride bıraktığımız yılın son aylarında İzmirli iş adamı Nazım Torbaoğlu ile anılmış ikilinin birlikte görüntüleri magazin gazetelerinin sayfalarını süslemişti. Sözcü'nün haberine göre, bu aşkla ilgili olarak taraflar bir süre yorum yapmaktan kaçınmış sonrasında da bu iddiaları yalanlamışlardı.

ESKİ EŞLE BUZLAR ERİYOR…

Ece Erken kısa süreli bu aşkın ardından geride bıraktığımız mart ayında eski eşi Serkan Uçar’ı yeniden takibe almış ve bu hareket aradaki buzların eridiği şeklinde yorumlanmıştı.

TEK TAŞ YÜZÜK

Erken, tüm bu gelişmelerin ötesinde yaptığı son paylaşımla kafaları karıştırdı. Parmağındaki büyük tek taşın fotoğrafını hesabından paylaşan sunucu bu kareyi kendisini kastederek ‘Kız evet dedi’ notuyla paylaşınca takipçileri Erken’in evlilik teklifi aldığı yönünde paylaşımlar yapmaya başladı.