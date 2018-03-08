Cadde'nin haberine göre, annesi ve oğlu ile alışveriş merkezine gelen Ece Erken, uzun süre alışverişin keyfini çıkardı. Üçlü, çoğunlukla oyuncak ve çocuk giyim mağazalarını gezdikten sonra çocuk eğlence merkezinde keyifli vakit geçirdi.

Ece Erken ve ailesi, balık yedikten sonra kendi araçlarıyla alışveriş merkezinden ayrıldı.

Sunucu Ece Erken, "Her boş vaktimi oğluma ve aileme ayırıyorum" dedi.