Ece Erken'i sinirlendiren olay

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Lobide otururken bir takipçisi tarafından görüntülerinin çekilmesine tepki gösteren Erken, “Lobide otururken çekmişler. Çeken bir kadın. Siz çekseniz anlarım ama insanların bunu yapması yanlış. Çok acizler. Kadına dava açacağım” diye konuştu.