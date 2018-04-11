Cadde'nin haberine göre, arkadaşıyla geldiği alışveriş merkezinde spor haliyle dikkati çeken Ece Erken, "Sahilde biraz koşup, sabah sporumuzu yaptık. Her şey yolunda çok şükür, alışveriş merkezine de öğle yemeği yemeye geldik” dedi.

Meydan katında bulunan bir restoranda geçip yemek yiyen güzel sunucu, arkadaşlarıyla birlikte koyu bir sohbete daldı.