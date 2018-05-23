Demet Akalın ve İbrahim Kutluay ayrılığının sebebi olarak görülen Demet Şener, programa telefonla bağlanarak Ece Erken’in 'Demet Akalın'ın eşyaları o dönem kapıya atıldı' iddialarına karşılık verdi. Hayli gergin geçen programda 20 yılık ihanet haberlerinden sıkıldığını söyleyen Demet Şener, “Mağdur edebiyatı yapılmasından bıktım” dedi.

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