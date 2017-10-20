Ece Erken ve Nazım Torbaoğlu, İzmir'de görüntülendi

ECE ERKEN İLE NAZIM TORBAOĞLU İZMİR'DE GÖRÜNTÜLENDİ

Ece Erken, evli olduğunu öğrendikten sonra ayrıldığı işadamı Nazım Torbaoğlu ile İzmir'de görüntülendi. Çift, Alsancak'taki bir kafeye el ele geldi.

Ece Erken, Nazım Torbaoğlu'nun boşandığını açıklayarak şunları söyledi: "Yorum yazan namus abidelerine ithafen; İzmir’e ailemle geldim. Nazım Bey geçen ay boşandı. Ve iki yul önce açılan dava geçen ay sonuçlandı. Nazım Bey bekar bir erkek. Benim evli erkekle olmayacağımı bilen bilir. Sadece konuşuyoruz. Erkek arkadaşım olup olmayacağına izninizle o bekar ben bekarım karar verme hakkına sahibim."

Bu haber bir Instagram hesabından paylaşıldı. Erken'in eski eşi Serkan Uçar da bu paylaşımı beğendi. Daha sonra Uçar'in yengesi paylaşımın altına şu yorumu yaptı: "Yeni kurban domatesci nazım neyse sen yırttın."

Serkan Uçar da bu yoruma kayıtsız kalmadı. Uçar da fotoğrafın altına, "Yenge işin gücün yok milletin aşk hayatına yorum yapıyorsun" yazdı.

Ece Erken

Nazım Torbaoğlu