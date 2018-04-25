Ivana Sert hakkında yaptığı bir yorumun çarpıtıldığını söyleyen Ece Erken, haberin kupürünü sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine: “Ne ayıp bir şey… Tanışmıyoruz dedim o kim tanımıyorum demedim! Gerçekten insanları artık gerizekalı yerine koymayın lütfen” notunu düştü.

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