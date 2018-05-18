Cadde'nin haberine göre, yeni projeleri olduğunu belirten Ece Gürsel, "Yakında çocuklarla ilgili bir projem var. Modelliğim de devam ediyorum. Defile oldukça podyumda yerimi alıyorum. Dört yıldır da tiyatro yapıyorum" dedi.

Dizi ve sinema filmlerinden teklif geldiğini dile getiren model, "Uzun soluklu proje istediğim için kabul etmiyorum. Eskiden, 'mankenden oyuncu olmaz' diyorlardı ama şimdi bakıyorsun dizileri ve sinemaya bizim model arkadaşlar ayakta tutuyor. Artık oyle bir kavram kalmadı. Model arkadaşların hepsi dizi ve sinema da çok başarılı" ifadelerini kullandı.

Tiyatro oynarken eleştirmenlerin kendisine ön yargıyla baktıklarını söyleyen Gürsel, "Er meydanı diziler değil, tiyatro sahnesi. Tiyatro sahnesinde başarılıysa 'oyuncu' derim. Kimse kusura bakmasın dizilerde dünya para kazanıp, bir sahneyi 150 kere çeken kişi 'Ben oyuncuyum' diyorsa, ona saygı duymam" açıklamasını yaptı.