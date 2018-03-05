Ece Gürsel kimdir? sorusu, Gürsel'in bugün Seda Sayan'la programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Güzelliğiyle olduğu kadar sesiyle de izleyicileri büyüleyen Ece Gürsel'in hayatı bir anda merak edilmeye başlandı. İşte bilinen ve bilinmeyen yönleriyle Ece Gürsel'in hayatı:

ECE GÜRSEL KİMDİR?

11 Aralık 1982'de Antalya'da dünyaya gelen Ece Gürsel, uzun yıllar mankenlik yaptıktan sonra son dönemde söylediği şarkılarla dikkateri üstüne çekti.

Ece Gürsel Barbaros İlkokulu'nu ve Atatürk Ortaokulu'nu bitirdikten sonra Antalya Koleji'ne gitti. Bir süre burada okuduktan sonra lise öğrenimini Akdeniz Koleji'nde tamamladı. 2002 yılında Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünden mezun oldu.

Eğitimini sürdürdüğü 1999 yılında mankenliğe başladı. Aynı yıl Miss Model Of Turkey yarışmasına katılarak ikinci oldu. 2000 yılında Star TV Güzellik Yarışması'nda ikincilik kazandı. 2001 yılında Şebnem Schaefer'in birinci olduğu Ford Models Super Model Of The World yarışmasında Ece Gürsel yine ikincilik elde etti. Üniversite eğitimini 2002 yılında Antalya'da tamamladıktan sonra, ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti.

2003 yılında Best Model of Turkey yarışmasında ikinci seçildi ve Türkiye'yi Best Model International 2003'te temsil etme hakkı elde etti. 90 ülkenin katılımı ile Malezya'da düzenlenen Best Model International 2003'e Türkiye adına katılarak dördüncü oldu ve ayrıca en iyi vücutlu manken seçildi. Eski milli futbolcu Tayfun Gürsel'in kizidir.

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