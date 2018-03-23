Cadde'nin haberine göre, mor kıyafeti ve gözlüğüyle dikkati çeken Ece Gürsel, "Filmden çıktım ve akşam sahnem var. Haftada iki gün sahne, diğer günler tiyatro ve arada vakit kalırsa sinemayı takip ediyorum" dedi.

Aşk sorusuna Gürsel, "Ne aşkı? Aşk beni ne yapsın? Kendime vakit yok ki aşka olsun. Hayatımda kimse yok" dedi.