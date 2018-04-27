Makaron'un haberine göre, Ece Seçkin, “Bugün misafirlerimiz vardı, onları gezdirdik. 16 Mayıs’ta dördüncü yılımız dolacak. Artık ben de evlilik bekliyorum” dedi.



Bu sözler karşısında Terlemez, “O iş bende. Ama siz hemen sürprizi bozuyorsunuz” dedi.



Seçkin ise evlilik müjdesini vererek arkadaşları ve sevgilisiyle oradan ayrıldı.

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