Ece Seçkin, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.



Genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden Ece Seçkin, şu sıralar ‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümünde seslendirdiği ‘Vazgeçtim’ şarkısıyla gündemde.

Ünlü şarkıcıyla buluşup hem dijital platformlarda kısa sürede en çok indirilen albümlerden biri olmayı başaran proje albümünü hem de hakkında merak edilenleri konuştuk.

‘Yıldız Tilbe’nin Yıldızlı Şarkıları’ albümünde 'Vazgeçtim’ adlı şarkıyı seslendirdiniz. Bu şarkıda nasıl karar kıldınız?

Bildiğim kadarıyla birçok sanatçı kendi şarkısını kendisi seçmişti. Bana sadece Yıldız Tilbe’ye saygı albümü yapıldığı ve albümde ‘Vazgeçtim’ şarkısını seslendirmemin istendiği söylendi. Ben de hemen okudum. Bunda aranjörüm ve prodüktörüm Ozan Doğulu’nun etkisi çok büyük. Çok kült ve büyük bir şarkı olduğu için bu şarkıyı söyleyecek olmaktan daha güzel bir şey olamazdı.



"GÜZEL TEPKİLER ALIYORUM"

‘Vazgeçtim’in hem sözleri çok derin hem de bu şarkıyı okumak için iyi bir gırtlak gerekiyor. Söylerken hiç tereddüt ettiniz mi?

Ciddi bir vokal gücü gerektiren bir şarkı. Bu anlamda kendime güvendiğim için çok zorlanmadım ama şarkının duygusunu vermek gerçekten zordu. Sözleri ağır ve çok içli. Dinlerken bile insanın tüylerini diken diken ediyor. Bu yüzden duygusunu vermek için hayal gücümü kullanarak çalıştım diyebilirim.

Nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Özellikle sosyal medyadan çok güzel ve olumlu tepkiler alıyorum. “Bu şarkıyı söylemek her babayiğidin harcı değildir ama sen söylemişsin, üzerine de ‘Vay be’ dedirtmişsin’’ gibi yorumlar geliyor. O yüzden mutluyum. Öte yandan şunu da biliyorum; Samsun’a da gitsem, Erzurum’a da, Almanya’ya da her şehirde bir evim var. Halkımız bunu bana hissettirdi.



‘SES ARALIĞIM ÇOK GENİŞ’

Yıldız Tilbe gibi hayranı olduğunuz ve ilerleyen dönemde bir şarkısını seslendirmek istediğiniz bir isim var mı?

Ajda Pekkan albümü yapılsa ‘Düşünme Hiç’ şarkısını söylemeyi mutlaka isterim. Hem Ajda Pekkan’ı çok beğendiğim ve idol olarak gördüğüm hem de o şarkıyı söylemeyi çok sevdiğim için.

Müzik diliniz her türden şarkıyı söylemeye yatkın öyleyse?

Ses aralığım çok geniş. Aslında hızlı şarkı söyleyen kişilerin seslerinin slow ve tiz şarkı söyleyenlere nazaran yetersiz olduğu düşünülür. Ama dikkat ederseniz benim hızlı şarkılarımı söylemek de çok zordur. Hem ciddi bir kondisyon hem de ciddi bir ses aralığı gerektirir. Bu, müzik dilimle alakalı bir done.



"GÖRKEMLİ DÜĞÜN İSTEMİYORUM"

Pilot sevgiliniz Çağrı Terlemez’le evlilik hazırlıkları yapıyorsunuz. Bu yıl evlenecek misiniz?

Bu yıl içinde evlenmeyeceğiz ama nişan yapmayı düşünüyoruz.

Hayalinizdeki düğün nasıl?

Benim hayalimde o kadar görkemli, şatafatlı bir düğün yok. Sevdiklerimin ve ailemin benimle beraber olabileceği bir sahil kasabasında evlenebilirim.

"SOSYAL MEDYADAKİ BAZI YORUMLAR ZORBALIK"

Sosyal medyadaki bir takipçiniz fotoğrafınızın altına “Seni sensörlü lamba fark ediyor mu?” yazdı. Bu tür yorumlar geldiğinde neler hissediyorsunuz?

Tahammül edemediğim şey bazı kadın Instagram kullanıcılarının, sırf kıskançlıklarından dolayı bir sanatçıya hakarette bulunabilmeleri. Belki bana gelen bir yorumdan çok etkileniyorum, belki günlerce bunu kafama takıp üzülüyorum... Allah’tan öyle bir insan değilim. Olsaydım sosyal medyanın bu kadar popüler olduğu ve bu kadar yorumlaraa boğulduğumuz bir dönemde sağlıklı kalamayabilirdim! Ben buna zorbalık diyorum. En katlanamadığım şeyse yaşı yaşıma yakın olan erkek Instagram kullanıcılarının fiziksel özelliklerimle alay etmek için çirkin yorumlarda bulunmaları. Bahsettiğin çirkin cümleyi kuran kullanıcı da böyle bir kişiydi. Ayrıca boyumla ilgili de hiç problemim yok.



"1.5 AY ANNEME SARILARAK UYUDUM"

Evinize hırsız girmişti. Psikolojinizi nasıl toparladınız?

Bu kötü olay sonrasında 1.5 ay boyunca anneme sarılarak uyudum. Çok şükür her şeyi atlattık ve hayatımız düzene girdi. Maddi olarak da bir kaybımız yok, bütün eşyalarımız bulundu. Bu olay bizi daha da güçlendirdi diyebilirim.



"OĞLUMUN ADINI OZAN KOYACAĞIM"

Uzun yıllardır Ozan Doğulu’yla çalışıyorsunuz. Kendisinin kariyerinize ne yönde etkisi oldu? Onunla çalışmak kolay mı?

Kendisi hem müzisyen hem de patron olarak çok disiplinli bir adam. Ozan Doğulu’yla çalışmak çok kolay değil. Kuralcı ve titiz bir müzisyen. Öte yandan onun gibi bir adam hayatınızda ve müziğinizin içinde olduğunda, müzik kalitesi anlamında hata yapma riskini sıfıra indiriyorsunuz. Kendisi benim için çok özel bir insan. İleride oğlum olursa ismini Ozan koymak istiyorum.