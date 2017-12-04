Ece Seçkin'in 'yok artık' dedirten değişimi

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Şarkıcı yayınladığı bu kareye, "2012 gözler lens. Bronzlaşmak için delice solarium’a girilmiş... Saçlarda hiç boya yok (keşke hep öyle olabilseydi ama sahnede güzel durmuyordu). 2017 hala en ufak bir estetik operasyon yok... Ten rengim işte böyle peynir gibi :) Siz esmer Ece’yi daha çok beğeniyorsunuz sanırım ama ben kendimi sarışın daha iyi hissediyorum... Ne bileyim, gözüm alıştı herhalde... Neyse bence siz beni böyle de seversiniz :)" notunu düştü.