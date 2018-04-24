HT Magazin'de yer alan habere göre, İsveç Başbakanı Stefan Löfven’in sahneye çiçek göndererek teşekkür ettiği Seçkin, “Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu büyük bayramda özel olarak hazırladığım şarkıları çocuklarımız için söylemekten mutluluk ve onur duydum” dedi.

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