Makaron'un haberine göre, Ece Seçkin, "Benimki kendimi ve ruhumu yansıttığım bir müzik. Olduğum gibiyim. Kendimi hiçbir kalıba sokmadım ve insanlar beni bu doğal tavrımla benimsedi" dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler