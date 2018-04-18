Makaron'un haberine göre, çiçeklerle poz verirken, bu yazın trendlerinden de bahseden Sükan, yakın arkadaşı Cansu Dere’nin tarzını beğendiğini söyleyerek, “Cansu benim canım. Onunla tatile giderken bana danışır zaten ben giydiririm onu” diye konuştu.

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