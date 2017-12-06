Ece Sükan ile Ümit Benan boşandı

Best Model Of Turkey 1998 Türkiye üçüncüsü ve stil danışmanı Ece Sükan'la üç yıl önce evlendiği tasarımcı Ümit Benan, dün görülen gizli celse ile anlaşmalı olarak boşandı.

Günaydın'ın haberine göre, İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen gizli celsede taraflar birbirinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadı. Ece Sükan'la Ümit Benan, 2014'te ABD'de kır düğünüyle evlenmişti.