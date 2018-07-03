Başrol oynadığı dizideki ücretini almak için İstanbul Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak dava açan Ece Uslu, alacağı 80 bin lirayı almak için icra takibi başlattı.

Takvim'in haberine göre, şirket yetkilileri, 'Borcumuz yok' diyerek karara itiraz etti. Bunun üzerine Uslu, itirazın iptali için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Uslu'nun yapım şirketine açtığı davalar sürüyor.