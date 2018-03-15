Sosyal medya hesaplarından son ana kadar ameliyatıyla ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmayan 43 yaşındaki oyuncu Ece Uslu, Şişli’de bir hastanede geçirdiği operasyon sonrasında hasta yatağından bir video paylaştı.

Takipçilerine iyi olduğunun müjdesini veren Uslu, ameliyatıyla ilgili bir bilgiyse vermedi.