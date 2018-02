Survivor 2018 All Star, geçtiğimiz günlerde başlamasıyla birlikte yarışmacılar arasındaki kıran kırana mücadele başladı. Survivor 2018 All Star'da ilk olarak Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan Ecem Karaağaç, ada konseyinde yapılan oylama sonucunda All Star takımna geçiş yaptı. Peki Ecem Karaağaç kimdir, kaç yaşında? Survivor Ecem kimdir?

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde doğdu. Futbol, boks ve fitness ile uğraşan Karaağaç, aynı zamanda 6 yaşından bu yana da spor yapmaktadır. Bir dönem ekrana gelen Göz6 programındaki başarısı sonrasında Survivor'a katılmayı finalde kaybeden Ecem Karaağaç, 7 yıl profesyonel basketbol oynamış ve 3 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.

All Star Takımı'na geçiş yaptı

Survivor 2018 All Star'da mücadele eden Ecem Karaağaç, yarışmaya Gönüllüler takımında başlamıştı. Ancak yapılan ada konseyindeki oylamada All Star takımına geçiş yapan isim oldu.

Ecem Karaağaç böylece Survivor 2018 All Star'da bundan sonra All Star takımında mücadele edecek.

