Ecem Karaağaç Survivor yarışmasında dikkat çekenler arasında. Merakla beklenen yarışma bugün başladı. Ecem Karaağaç kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte ayrıntılar...

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olan Karaağaç, proffesyonel olarak yüzücülük yapmaktadır.

Yaklaşık 6 yıl lisanslı basketbol oynayan Karaağaç, bu spor dallarının yanı sıra okçuluk, rüzgar sörfü, kayak, binicilik ve futbol gibi birçok aktivite ile uğraşmıştır.

Tv8'de yayınlanan Göz6 yarışmasında finale kalan kaldı birinciliği Berna Keklikler'e kaptırarak Survivor 2017'ye katılamamıştı. Ecem Karaağaç, Survivor 2018 All Starlar-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler kadrosunda yer alacak.

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