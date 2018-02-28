Survivor 2018'e Gönüllüler takımında başlayan Ecem Karaağaç, daha sonra Hakan Hatipoğlu'nun Gönüllüler takımına geçmesiyle, arkadaşlarının oylamasıyla Ünlüler takımına geçmişti. Ecem Karaağaç, en son yaşadığı fiziksel problem yüzünden sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Peki Ecem Karaağaç Survivor'a devam edebilcek mi? İşte detaylar.

ECEM KARAAĞAÇ SURVİVOR'A VEDA ETTİ

Acun Ilıcalı, Survivor'ın bu akşam yayınlanan bölümünde, Ecem Karaağaç'ın son durumu hakkında bilgi verdi. Acun Ilıcalı, Ecem Karaağaç'ın yaşadığı fiziksel problem nedeniyle doktorların yarışmaya devam edemeyeceğini aktardı. Böylelikle Ecem Karaağaç'ın Survivor macerası son bulmuş oldu.

ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?

Ecem Karaağaç, 14 Temmuz 1991 tarihinde doğdu. Futbol, boks ve fitness ile uğraşan Karaağaç, aynı zamanda 6 yaşından bu yana da spor yapmaktadır. Bir dönem ekrana gelen Göz6 programındaki başarısı sonrasında Survivor'a katılmayı finalde kaybeden Ecem Karaağaç, 7 yıl profesyonel basketbol oynamış ve 3 yıl profesyonel yüzücülük yapmıştır.

All Star Takımı'na geçiş yaptı

Survivor 2018 All Star'da mücadele eden Ecem Karaağaç, yarışmaya Gönüllüler takımında başlamıştı. Ancak yapılan ada konseyindeki oylamada All Star takımına geçiş yapan isim oldu.

Ecem Karaağaç böylece Survivor 2018 All Star'da bundan sonra All Star takımında mücadele etti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER