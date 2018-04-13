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Ora'nın elbisesi 2000 yılında Jennifer Lopez'in 42. Grammy Ödül Töreni'nde giydiği elbiseyi akıllara getirdi. O elbise de yine Versace imzalıydı. Grammy Müzesi'nde sergilenen elbise, ödül törenlerinin en ikonik elbiseleri arasındaki yerini almıştı.