SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: İlhami Şenyurt, Nurper Özbar

ECZACIBAŞI VİTRA: Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu, Beyza Arıcı, Ognjenovic (Şebnem Simge Aköz, Adams, Hande Baladin, Ezgi Dilik, Güldeniz Önal)

GALATASARAY: Kosheleva, Jack, Gamze Alikaya, Rabadzhieva, Aslı Kalaç, Neslihan Demir Güler (Gizem Karadayı, Nursevil Aydınlar, İlkin Aydın, Ruseva, Cansu Çetin)

SETLER: 25-19, 25-17, 16-25, 26-24

SÜRE: 103 dakika (27, 23, 22, 31)

Maçın ilk setinde rakibine oranla daha iyi servis atan ve savunma yapan Eczacıbaşı VitrA, set boyunca dengeli bir oyun sergiledi. Galatasaray, zaman zaman orta alandaki boşluklardan sayı kaydederken, servis atışlarında zayıf kalınca, rakibinin etkili hücum yapmasına engel olamadı. Teknik molayı 12-8 önde geçen Eczacıbaşı VitrA, seti 25-19 alarak 1-0 öne geçti.

Eczacıbaşı VitrA'da Boskovic, iyi servis ve etkili hücumla, takımının 2. setteki en önemli kozlarından oldu. Teknik molaya 12-10 önde giren ekip, molanın ardından farkı açmakta zorlanmadı. İyi savunma yapamayan Galatasaray, hücumda da oyundan düştü. Seti 25-17 alan Eczacıbaşı VitrA, skoru 2-0'a getirdi.

Galatasaray 3. sete hızlı başladı. Beyza ile orta alandan hücum yapan Eczacıbaşı VitrA karşısında, Ruseva ve Kosheleva ile sayı üreten Galatasaray, 8-5 öne geçti. Hücumda iyi organize olamayan Eczacıbaşı VitrA, farkı kapatmakta zorlanınca, teknik mola 12-8 Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçildi. Eczacıbaşı VitrA, file önünde çok iyi kapanan rakibi karşısında sayı üretmekte zorlandı. Farkı 10 sayıya kadar çıkaran (13-23) Galatasaray, seti 25-16 alarak farkı 1'e indirdi: 2-1.

Mücadelenin 4. setinde de hızını kesmeyen Galatasaray, iyi blok ve etkili servisle sonuca gitti. Teknik molayı 12-7 önde geçen sarı-kırmızılı takımda, Kosheleva takımının yıldızı oldu. Eczacıbaşı VitrA, 7 sayı kadar geriye düştüğü sette (13-20) Boskovic ile müthiş bir geri dönüş yaparak farkı ikiye kadar indirdi (21-23). Büşra ile Güldeniz'in bloktan aldığı iki sayı ile eşitliği yakalayan ekip (23-23), rakibinin servis ve hücumda üst üste yaptığı hataları iyi değerlendirdi. Seti 26-24 alarak maçtan 3-1 galip ayrılan Eczacıbaşı VitrA, ilk finalist oldu.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Galatasaray: 1