SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Bilal Çağlar, Salim Bekdaş

ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladin, Adams, Ezgi Dilik)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Da Silva, Ceyda Akdaş, Buijs, Özge Nur Yurtdagülen, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Elif Boran, Merve Tanıl, Sinem Bayazıt, Elif Onur Başaran)

SETLER: 25-21, 25-22, 25-10

SÜRE: 70 dakika (24, 27, 19)

Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya Eczacıbaşı VitrA'nın 12-10 üstünlüğüyle girildi. Nilüfer Belediyespor iyi savunma yapsa da İstanbul ekibi, köşelerden yaptığı ataklarla ilk seti 25-21 önde tamamladı.

2. sette iyi savunma yapmaya devam eden ve etkili servislerle skor üstünlüğünü elde eden Bursa temsilcisi karşısında skoru ancak 8-8'de eşitleyebilen Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi. Manşette az hata yapan ve rakibini hataya zorlayan Bursa ekibi, 18-18'de eşitliği sağlasa da İstanbul temsilcisi, seti 25-22 kazanarak, skoru 2-0 yaptı.

Etkili isimlerinin blok ve smaçlarıyla oyundaki üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, teknik molasına 12-6 önde girdiği 3. seti de 25-10 önde bitirerek maçı 3-0 kazandı ve kupada yarı finale yükselen takım oldu.

Eczabaşı VitrA, yarı finalde yarın saat 14.00'te TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı VitrA: 3 - Nilüfer Belediyespor: 0