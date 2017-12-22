SALON: TVF Başkent
HAKEMLER: Bilal Çağlar, Salim Bekdaş
ECZACIBAŞI VİTRA: Beyza Arıcı, Ognjenovic, Larson, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Meliha İsmailoğlu (Simge Şebnem Aköz, Hande Baladin, Adams, Ezgi Dilik)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler, Da Silva, Ceyda Akdaş, Buijs, Özge Nur Yurtdagülen, Duygu Düzceler (Funda Bilgi, Elif Boran, Merve Tanıl, Sinem Bayazıt, Elif Onur Başaran)
SETLER: 25-21, 25-22, 25-10
SÜRE: 70 dakika (24, 27, 19)
Karşılıklı sayılarla başlayan ilk sette teknik molaya Eczacıbaşı VitrA'nın 12-10 üstünlüğüyle girildi. Nilüfer Belediyespor iyi savunma yapsa da İstanbul ekibi, köşelerden yaptığı ataklarla ilk seti 25-21 önde tamamladı.
2. sette iyi savunma yapmaya devam eden ve etkili servislerle skor üstünlüğünü elde eden Bursa temsilcisi karşısında skoru ancak 8-8'de eşitleyebilen Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-10 önde girdi. Manşette az hata yapan ve rakibini hataya zorlayan Bursa ekibi, 18-18'de eşitliği sağlasa da İstanbul temsilcisi, seti 25-22 kazanarak, skoru 2-0 yaptı.
Etkili isimlerinin blok ve smaçlarıyla oyundaki üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, teknik molasına 12-6 önde girdiği 3. seti de 25-10 önde bitirerek maçı 3-0 kazandı ve kupada yarı finale yükselen takım oldu.
Eczabaşı VitrA, yarı finalde yarın saat 14.00'te TVF Başkent Voleybol Salonu'nda Galatasaray ile karşılaşacak.
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