Eczacıbaşı Spor Kulübünden yapılan açıklamada, pasör çaprazı olarak görev yapan Boskovic'in sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Sırp ekibi ZOK Hercegovac Takımı'nın altyapısında yetişen ve 2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı VitrA forması giymeye başlayan Boskovic, Sırbistan Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

Boskovic, bu sezon Eczacıbaşı VitrA'nın şampiyon olduğu CEV Kupası'nın da en değerli oyuncusu (MVP) olarak seçilmişti.