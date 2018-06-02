Eczacıbaşı Kulübünden yapılan açıklamada, takımın altyapısından yetişen 1997 doğumlu Hande Baladın ile yeni sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Milli voleybolcu ile sözleşme yenilemekten mutlu olduklarını belirten Eczacıbaşı VitrA Takım Menajeri Nalan Ural, "Hande, kulübümüzün yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan birisi. Bizimle, Dünya ve CEV Kupası şampiyonlukları yaşadı. Önümüzdeki yıllarda da birlikte birçok başarıya imza atacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.