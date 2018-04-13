Kadınlar CEV Kupası'nı kazanan Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, şampiyonluk hayallerini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Voleybolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasını müzesine götüren turuncu-beyazlı ekibin Bosna Hersek asıllı Türk oyuncusu, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Bu sezon Türkiye Kupası'nda ikincilikle yetinmelerine rağmen CEV Kupası'nı kazandıklarını, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde de VakıfBank ile play-off final serisinde karşılaşacaklarını hatırlatan Meliha "Zor bir sezon yaşıyoruz. Sergilediğimiz performansla sezon başındaki beklentilerin üstüne çıktık. Çok mücadeleci bir takım olduğumuzu gösterdik. CEV Kupası'nda zor maçlar oynadık ama final karşılaşması diğerlerine göre beklemediğimiz kadar kolay geçti. Finalde ilk maçı 3-1 kazanarak avantaj elde ettik. Rövanşta 2 set almamız bize yetiyordu ama 3-0 için hazırlandık. Sahamızda CEV Kupası'nı kaldırmak gerçekten çok güzeldi." dedi.
Takımda fazla forma şansı bulduğu için ayrıca mutlu olduğunu dile getiren 24 yaşındaki smaçör, "Takımda benim pozisyonumda oynayan bir yabancı oyuncu var. Hep beraber oynama şansı elde ettik. Şampiyonluk hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Gelecek sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. O kulvarda da başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.
Meliha İsmailoğlu, VakıfBank ile ligde yapacakları final serisine ilişkin ise "Lig etabını birinci sırada tamamladık. Final serisi çok zor olacak. VakıfBank çok iyi bir takım. En az 3 maç oynanacak. Seri 3 maçla biter mi bilmiyorum. CEV Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak moral kazandık. CEV Kupası bizi tatmin etmedi. Ligde de şampiyonluğu elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
LARSON: "EMEKLERİMİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İNANILMAZ BİR DUYGU"
Eczacıbaşı VitrA'nın ABD'li oyuncusu Jordan Larson ise CEV Kupası'nda önemli bir şampiyonluk elde ettiklerini aktardı. Sezon başında takıma yeni oyuncuların katıldığını hatırlatan 31 yaşındaki voleybolcu "Çok güzel uyum sağladık. Her gün seviyemizi daha da yukarı taşıyarak oynadık. Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duyuyorum. Takım arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Çok zor bir şampiyonluk elde ettik. Emeklerimizin karşılığını almak inanılmaz bir duygu. Eczacıbaşı VitrA'nın kupa kazanmakla ilgili inanılmaz bir geçmişi var. Bunu devam ettirmek benim için çok onur verici. " dedi.
Larson, VakıfBank ile ligde final serisinde önemli maçlar yapacaklarını vurgulayarak, "VakıfBank çok güçlü bir takım. Eczacıbaşı ile VakıfBank, hem Türkiye hem de Avrupa'nın en kuvvetli takımları. Çok fazla ileriyi düşünmeden hareket etmek istiyoruz. Maç maç ve sayı sayı gideceğiz. Ligde de şampiyonluğu kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." şeklinde görüş belirtti.
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