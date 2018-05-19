Turuncu-beyazlı voleybol takımı, Güney Koreli Yeon Koung Kim'i kadrosuna dahil etti



Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı, Güney Koreli yıldız oyuncu Yeon Koung Kim'i transfer etti.



Eczacıbaşı Spor Külübünden yapılan açıklamada, kariyerinde çok önemli başarılara sahip olan 30 yaşındaki smaçör ile sözleşme imzalandığı bildirildi.



Eczacıbaşı VitrA Menajeri Nalan Ural, çok önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirterek, "Kim, yıllarca ülkemizde de oynamış yetenekli ve başarılı bir voleybolcu. Kendisinin şu anki kadromuzla birlikte çok iyi işler çıkaracağına inanıyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



Yeon Koung Kim, Türkiye'de daha önce uzun yıllar Fenerbahçe'nin formasını giydi.

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