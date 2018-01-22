Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM tarafından 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen Eczacılıkta Uzmanlık Sınavı sonrasında tercihler alınmış ve yerleştirmeler gerçekleştirilmişti. Ancak daha sonrasında ek yerleştirmeler için de ek tercih başlamış ve adaylar tercihlerini gerçekleştirmişti. Yapılan ek tercihler sonucunda ek yerleştirme sonuçları açıklandı. İşte Eczacılıkta Uzmanlık ek yerleştirme sonuçları...

ECZACILIKTA UZMANLIK EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Adayların heyecanla beklediği EUS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Adaylar, ÖSYM'nin sonuç sayfası üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi girişi yaparak Eczacılıkta Uzmanlı ek yerleştirme sonuçalrını görüntüleyebiliyor.

ECZACILIKTA UZMANLIK EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Aday Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı 33 2 2 0

ALAN KODU KURUM ADI UZMANLIK ALAN ADI GENEL KONTENJAN YERLEŞEN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN 104101816 Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 1 1 0 72,47373 72,47373 105602724 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 1 1 0 72,02765 72,02765

Eczacılıkta uzmanlık sınavı

Ek yerleştirme sonuçları

EUS

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