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Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM EUS tercih kılavuzu!

Eczacılıkta Uzmanlık tercihi için bekleyişte olan adaylar, ÖSYM'nin tercihleri başlatmasını bekliyordu. Tercihler bugün itibarıyla başladı. Peki Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır? İşte ÖSYM EUS tercih kılavuzu ve detaylar.

20.11.2017 - 16:01 | Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Eczacılıkta Uzmanlık yerleştirmeleri için tercihler alınmaya başlandı. Tercih için bekleyişte olan adaylar merakla "Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır?" ve "EUS tercih kılavuzu" aramalarını yapıyor. Peki Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından alınacak olan 2017-EUS tercihleri, 20 Kasım 2017 tarihinde (bugün) alınmaya başlanacak ve 24 Kasım 2017 tarihine kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacak ve ardından tercih sonuçları ve yerleştirme işlemleri için bekleyişe geçecek.

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- EUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2. maddesinin A) bendi gereği, Türk vatandaşı olanlar tercih yapabileceklerdir.

YÖKDİL veya TÖMER yabancı dil sınav sonucunu kullanmak isteyen adayların, bu bilgilerinin ilgili kurumlardan (EUS’a başvurduğu TC Kimlik Numarası ile) ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

UZMANLIK EĞİTİMİ YAPILACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

KODU

İL

KURUM ADI

UZMANLIK ALANI

KONTENJAN

101100001

Ankara

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

FİTOFARMASİ

2

200900909

İstanbul

Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

FİTOFARMASİ

2

104101816

Ankara

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

FİTOFARMASİ

2

105602724

İstanbul

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

FİTOFARMASİ

2

101103632

Ankara

Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KLİNİK ECZACILIK

2

103504540

Kayseri

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KLİNİK ECZACILIK

2

104105448

Ankara

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KLİNİK ECZACILIK

2

104806356

Ankara

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KLİNİK ECZACILIK

3

105307264

Malatya

İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KLİNİK ECZACILIK

2

105608172

İstanbul

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KLİNİK ECZACILIK

2

107209080

İstanbul

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

KLİNİK ECZACILIK

2

 

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