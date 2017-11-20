Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM EUS tercih kılavuzu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Eczacılıkta Uzmanlık yerleştirmeleri için tercihler alınmaya başlandı. Tercih için bekleyişte olan adaylar merakla "Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır?" ve "EUS tercih kılavuzu" aramalarını yapıyor. Peki Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar.
ÖSYM tarafından alınacak olan 2017-EUS tercihleri, 20 Kasım 2017 tarihinde (bugün) alınmaya başlanacak ve 24 Kasım 2017 tarihine kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacak ve ardından tercih sonuçları ve yerleştirme işlemleri için bekleyişe geçecek.
Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- EUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2. maddesinin A) bendi gereği, Türk vatandaşı olanlar tercih yapabileceklerdir.
YÖKDİL veya TÖMER yabancı dil sınav sonucunu kullanmak isteyen adayların, bu bilgilerinin ilgili kurumlardan (EUS’a başvurduğu TC Kimlik Numarası ile) ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.
|
KODU
|
İL
|
KURUM ADI
|
UZMANLIK ALANI
|
KONTENJAN
|
101100001
|
Ankara
|
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
FİTOFARMASİ
|
2
|
200900909
|
İstanbul
|
Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
FİTOFARMASİ
|
2
|
104101816
|
Ankara
|
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
FİTOFARMASİ
|
2
|
105602724
|
İstanbul
|
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
FİTOFARMASİ
|
2
|
101103632
|
Ankara
|
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
KLİNİK ECZACILIK
|
2
|
103504540
|
Kayseri
|
Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
KLİNİK ECZACILIK
|
2
|
104105448
|
Ankara
|
Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
KLİNİK ECZACILIK
|
2
|
104806356
|
Ankara
|
Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
KLİNİK ECZACILIK
|
3
|
105307264
|
Malatya
|
İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
KLİNİK ECZACILIK
|
2
|
105608172
|
İstanbul
|
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
KLİNİK ECZACILIK
|
2
|
107209080
|
İstanbul
|
Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
|
KLİNİK ECZACILIK
|
2
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