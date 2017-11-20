Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM EUS tercih kılavuzu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından yapılan Eczacılıkta Uzmanlık yerleştirmeleri için tercihler alınmaya başlandı. Tercih için bekleyişte olan adaylar merakla "Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır?" ve "EUS tercih kılavuzu" aramalarını yapıyor. Peki Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri nasıl yapılır? İşte detaylar.

ECZACILIKTA UZMANLIK EĞİTİMİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından alınacak olan 2017-EUS tercihleri, 20 Kasım 2017 tarihinde (bugün) alınmaya başlanacak ve 24 Kasım 2017 tarihine kadar sürecek. Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacak ve ardından tercih sonuçları ve yerleştirme işlemleri için bekleyişe geçecek.

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2017- EUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 2. maddesinin A) bendi gereği, Türk vatandaşı olanlar tercih yapabileceklerdir.

YÖKDİL veya TÖMER yabancı dil sınav sonucunu kullanmak isteyen adayların, bu bilgilerinin ilgili kurumlardan (EUS’a başvurduğu TC Kimlik Numarası ile) ÖSYM’ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

UZMANLIK EĞİTİMİ YAPILACAK PROGRAMLAR VE KONTENJANLAR

KODU İL KURUM ADI UZMANLIK ALANI KONTENJAN 101100001 Ankara Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 2 200900909 İstanbul Bezmialem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 2 104101816 Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 2 105602724 İstanbul İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi FİTOFARMASİ 2 101103632 Ankara Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KLİNİK ECZACILIK 2 103504540 Kayseri Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KLİNİK ECZACILIK 2 104105448 Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KLİNİK ECZACILIK 2 104806356 Ankara Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KLİNİK ECZACILIK 3 105307264 Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KLİNİK ECZACILIK 2 105608172 İstanbul İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KLİNİK ECZACILIK 2 107209080 İstanbul Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi KLİNİK ECZACILIK 2

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Eczacılıkta Uzmanlık

Eczacılıkta Uzmanlık tercihleri

EUS tercihleri

EUS tercih kılavuzu