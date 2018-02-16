Eczaneler haftasonu açık mı? Çeşitli sebepler dolayısıyla ilaç almak zorunda olan vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Haftasonu yani cumartesi ve pazar günleri eczanelerin durumunu merak eden vatandaşlar 'Cumartesi günü eczaneler açık mı' diye araştırıyor. Peki, eczaneler haftasonu açık mı? Cumartesi ve pazar eczaneler çalışıyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

ECZANELER CUMARTESİ, PAZAR AÇIK MI?

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.



Dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir duruma olacaktır. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

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