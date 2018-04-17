Gazete Habertürk'te yer alan The Sun Gazetesi kaynaklı habere göre, 27 yaşındaki pop şarkıcısı Ed Sheeran, kapısının önünde görmekten hoşlanmadığı evsizlerden kurtulmak için evinin önüne bariyer inşa ettirdi. Ancak şarkıcı bu iddiaları kabul etmiyor.



Bir zamanlar “evsiz” olduğunu anlatan Sheeran, Buckingham Sarayı’nın çevresinde 2.5 yıl kadar uyuduğu yönünde açıklama yapmış ve bunu da daha sonra reddetmişti.



Londra’daki 4 odalı mülkünün yalnızca sessizlik kaygısıyla bariyerlerle kapatıldığını açıklayan şarkıcı, “Bu zamana kadar bu sığınma evleri için onca yardım yapmışken böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Duvar gürültüye karşı yapılmıştı. Evsizlerin incinmesine yol açtıysa çok özür dilerim” dedi.



Sheeran, nişanlısı Cherry Seaborn ile hayatını birleştirmeye hazırlanıyor.

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