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- Ünlü bir ablam var ama hiçbir zaman arkasına sığınmadım, bir talepte bulunmadım. Yanımda hep menajerim Selçuk Kaya vardı. Sosyal medyada da insanlar yanlış anlamasın diye, ablamı fazla paylaşmam. Ben duygusal, hassas bir kızım. Her attığım adıma dikkat ederim. İnanmadığım hiçbir şeyi yapmam.