Eda Erol: Dava açacak zamanım yok

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Ogan Şenyolcu'nun yaptığı olay yaratan açıklamalar şöyleydi: Eda ile 8-9 ay beraberliğimiz oldu. Bizim güzel bir birlikteliğimiz vardı, daha sonra kendisi gereksiz yere tripler atmaya başladı. Zamanla kavgalarımız başladı. 'Neden aradığımda telefon ikinci kez çaldığında açmıyorsun' tarzında tartışmalar yaşadık ve anlaşmazlıklar oldu. Bir anda hal ve hareketleri değişti biz de ayrıldık, ama kötü bitmedi. Sebepsiz yere ayrıldık. Benim Alişan'la Eda'nın ayrılığıyla ilgili hiçbir alakam yok. Ben Esra Erol'un yapım koordinatörüydüm, işten çıkarıldım. Neden çıkarıldığımı sonradan anladım. Bu olaydan sonra bütün iş kapıları kapandı.



