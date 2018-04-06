Cadde'nin haberine göre, bir alışveriş merkezinde görüntülenen Eda Erol ile yeğeni Ömer Erol Özbir, eğlence merkezine inerek uzun süre eğlendi.

Gazetecilerden soru kabul etmeyen Eda Erol'un aldığı kilolar gözlerden kaçmadı.