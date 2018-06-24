Eda Gök eski eşi Emrah Albayrak'la bir araya geldi

Eda Gök kendisini en yakın arkadaşı, evli ve iki çocuk annesi Burcu Sinem Ünsal'la aldatan Emrah Albayrak'tan tek celsede boşanmıştı. Gök geçtiğimiz günlerde Florya'da, Emrah Albayrak'la kızı Arya için bir araya geldi