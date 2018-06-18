Eda Gök'ün avukatından flaş 'zina davası' açıklaması

Esra Erol’da programının orkestra şefi Emrah Albayrak ile programının stüdyo şefi ve aynı zamanda Seda Sayan’ın yeğeni Eda Gök'ün evliliği ihanet sebebiyle bitti. 10 yıldır Esra Erol’da programının orkestra şefi görevini yürüten Emrah Albayrak’ın programın eski solistlerinden ve yakın arkadaşları olan Burcu Senem Ünsal ile bir süredir ilişkisi olduğu ortaya çıktı