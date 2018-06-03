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Burcu Sinem Ünsal'ın, "Her şeyin bir açıklaması vardır bu hayatta" sözüne Demet Akalın, " Her şey normalleşiyor! Pes artık pes diyorsun! Daha neler görücez bakalım" şeklinde cevap verdi. Akalın, takipçileri tarafından destek mesajı aldı.