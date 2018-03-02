HT Magazin'de yer alan habere göre, milyonda bir görülen bu hastalıklara dikkat çekmeye çalışan ikili, klipte özel çocuklarla kamera karşısına geçti.



Hatice Şendil, Derin Mermerci gibi ünlü isimler, Çocuk Romatoloji Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan klibi #benimengüzelgünüm etiketiyle paylaştı.

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