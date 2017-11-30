Eda Taşpınar'a at kılı tazminatı

Eda Taşpınar, at kılı fırçası sayesinde tazminat kazandı. Taşpınar’ın ismini kullanıp internetten satış yapan iki kişi 17 bin 187 lira tazminat ödeyecek.

Günaydın'ın haberine göre, sosyetik güzel Eda Taşpınar, bir televizyon programında 'at kılı fırçası' kullandığını açıklamıştı. Bunu fırsat bilen davalılar Osman K. ve Melih K. 'atkilifircasi.org' isimli internet sitesi kurdu. Sitede Taşpınar'ın adını izinsiz kullandı, bazı sözleri Taşpınar sarf etmiş gibi yansıttı ve ürünün satışını yaptı.

Bunun üzerine Taşpınar hukuki yollara başvurdu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen "Belirsiz alacak" davasında sitedeki görüntüler ve videolar delil gösterildi. Taşpınar'ı haklı bulan bilirkişi, adının ticari faaliyet amacıyla izinsiz kullanıldığını belirtti. Bilirkişi raporunun ardından kararını açıklayan mahkeme, Taşpınar'ın haklarının ihlal edildiğini belirterek davalılar Osman K. ile Melih K.'nin 12 bin 187 lirası maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 17 bin 187 lira tazminatı Taşpınar'a ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca dava konusu 'atkilifircasi.org' adlı siteyle 'alosismebebek.com, v2cigsturkiye. com ve hayaletdizayn.com' adlı sitelere erişimin de engellenmesine karar verdi.

eda taşpınar