HT Magazin'de yer alan habere göre, mekân çıkışı görüntülenen sosyetik güzel, işadamı olan amcasıyla hakkında çıkan tatsız haberlerle ilgili sorulara yanıt vermek istemediğini söyledi.

O esnada Taşpınar’ın sevgilisi mekân kapısında bekleyen araçlarının arka koltuğunda saklandı.