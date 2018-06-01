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"İKONCAN OLMAK ZOR İŞ"

Bunun üzerine Eda Taşpınar'ın takipçileri de "Tabii ikoncan olmak zor iş" diye karşılık verdi. Eda Taşpınar, stiline en çok para ve mesaiyi harcayan ünlülerin başında geliyor.