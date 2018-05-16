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FOTOĞRAFÇISI İLE GEZECEK

Bu arada Eda Taşpınar bu yaz için tatil programını da yaptı. İlk durağı Marmaris olacak. Sonra Yunan adası Mykonos'a gidecek. Dubrovnik, Marakeş ve Meksika'da tatil yapacak. Sezonu Çeşme’de kapatacak.