Cadde’nin haberine göre, Etiler’de bir mekana aracının ön koltuğunda kendisi, arka koltuğunda Serhat Tuncer oturur şekilde gelen Taşpınar, mekanda kısa süre kaldıktan sonra Etiler'den ayrıldı.



Eda Taşpınar mekanı ise Tuncer'in şoför koltuğuna geçmiş haliyle yan yana terk etti.

eda taşpınar

Serhat Tuncer